Дорогу между улицами 40 лет Октября и Центральной могут сдать на три года раньше

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Главе региона доложили, какие работы запланированы на втором и третьем этапах строительства дороги. Первый завершился в прошлом году.

Во время второго этапа рабочие приведут в порядок участок от пересечения улиц Рябова и Перспективной до улицы Центральной. На сегодня они уже выполнили перекладку инженерных коммуникаций и построили локальные очистные сооружения и ливневую канализацию. Третий этап строительства затронет участок от улицы Бийской до пересечения с улицами Рябова и Перспективной. Все работы ведутся с опережением графика.

Напомним вам, что объект реконструируется в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Губернатор нацелил на увеличение скорости реконструкции. Объект планируется сдать на три года раньше первоначального плана.

- Сомнений нет в том, что мы дорогу эту построим, - подытожил глава региона.

Отремонтированная дорога свяжет Терновку и Кривозерье и позволит добраться от Спутника до Тепличного, Южной и Новозападной полян. Плюс ко всему реконструкция позволит создать новый проезд к трассе Пенза – Тамбов и через улицу Окружную – выезд на федеральную трассу М-5 «Урал».