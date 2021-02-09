Житель Мордовии отделался штрафом за получение взятки

В Мордовии огласили приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении сотрудника ПАО «Ковылкинский электромеханический завод». Мужчина признан виновным в получении взятки.

Следствие установило, что в промежуток между октябрем 2016-го года и ноябрем 2018-го осужденный, занимавший должность начальника бюро смежных поставок договорился с директором коммерческой организации о поставках товара. При этом, чтобы получить выгодный договор, руководитель предприятия-партнера предложил мужчине 90 тысяч рублей. Средства были перечислены на карту сотрудника предприятия.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности сотрудников УЭБиПК регионального МВД. Свою вину мужчина признал полностью. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.