Гололед проверяет пензенцев на прочность

Фото: Николай Александров

На смену уже поднадоевшим снежным завалам пришли катки, образовавшиеся в Пензе повсеместно: на центральных улицах, во дворах, на подходах к магазинам и ТЦ. Присыпанный песочком голый лед менее опасным не становится, о чем говорит статистика, опубликованная областным минздравом.

Только за последние сутки в травмпункт на улице Пионерской обратились 106 человек. 75 из них получили травмы на улице. В приемное отделение клинической больницы им. Захарьина за сутки поступило 61 обращение. 38 жителей покалечились за пределами дома. 21 человек был госпитализирован. 14 человек получили черепно-мозговые травмы.

Будьте осторожны!