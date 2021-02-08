В Пензе состоялось открытие выставки «Без срока давности»

Выставка открылась в стенах областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова. В экспозицию вошли архивные документы времен Великой Отечественной войны.

- Преступления нацизма не имеют срока давности. И мы не дадим никому переписать нашу историю, - отметил губернатор Иван Белозерцев.

По мнению Валерий Лидина открытие подобной выставки в Пензенской области – бесспорно, историческое событие.

- Публикация подлинных архивных документов вносит огромный вклад в патриотическое воспитание молодежи, - подчеркнул спикер регионального парламента.