В Пензе состоялось открытие выставки «Без срока давности»

Выставка открылась в стенах областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова. В экспозицию вошли архивные документы времен Великой Отечественной войны.
- Преступления нацизма не имеют срока давности. И мы не дадим никому переписать нашу историю, - отметил губернатор Иван Белозерцев.
По мнению Валерий Лидина открытие подобной выставки в Пензенской области – бесспорно, историческое событие.
- Публикация подлинных архивных документов вносит огромный вклад в патриотическое воспитание молодежи, - подчеркнул спикер регионального парламента.