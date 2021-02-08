Петр Тултаев поручил не снижать темпы работы по предотвращению распространения коронавируса

Только за прошлую неделю ответственные лица проверили более 300 единиц общественного транспорта и более 50 автомобилей такси на предмет ношения масок пассажирами и водителями с кондукторами.

- Выявлено более 160 нарушений, на пятерых человек составлены протоколы, - отметил начальник Транспортного управления Игорь Белорунов.

Продолжаются проверки и в объектах торговли, общепита и сферы услуг. На прошлой неделе по фактам нарушений было составлено четыре протокола.

В ходе планерки в понедельник главы районных администраций доложили, что в Саранске каждый день дезинфицируются подъезды и места общего пользования.

- Некоторые жители просят проводить обработку в их домах чаще, - отметил глава администрации Ленинского района Александр Юткин. – Но для этого необходимо принять соответствующее решение на общем собрании собственников.

Глава Саранска Петр Тултаев подчеркнул, что работу по всем направлениями необходимо продолжать в прежнем режиме.

- В последнее время чувствуется расслабленность и ощущение, что мы победили. К сожалению, это не так, - подчеркнул он.