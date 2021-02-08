В Мордовии продолжают популяризировать предпринимательство

В Мордовии продолжается реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» до 2024 года планируется обучить не менее 2 662 человек.

В прошлом году было организовано масштабное тестирование участников проекта, которое помогло определить их предрасположенность к организации и ведению собственного бизнеса. 5 470 человек были поделены на группы в соответствии с их опытом, возможностями и возрастом. Для каждой группы была организована своя система обучения.

В конце ноября состоялась межрегиональная конференция «Рестарт», на которой подвели итоги обучения и дали старт конкурсу «Золотая подкова». На участие в нем подали заявки более 80 человек, 17 проектов прошли в финал, 11 были отмечены.

Победителем конкурса «Золотая подкова» стал студент Кирилл Коротин, представивший проект «Киберспортивные турниры». Второе место заняла аспирантка Мордовского госуниверситета Мария Искандярова с проектом «Разработка способа прогнозирования эффективности и безопасности применения гиполипидемических препаратов из группы сатинов». Замкнул тройку лидеров проект «Интернет-сайт открыток» от учащегося гимназии № 23 г. Саранска Александра Уткина.