В Мордовии сотрудник одного из предприятий попался на взятках

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Сотрудники УЭБиПК МВД по РМ задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в коррупционных преступлениях. Установлено, что с 2017 по 2019 годы гражданин, занимавший должность начальника коммерческого отдела на ООО «ЭМ-Кабель», получил от двух коммерческих организаций взятки в размерах более 744 тысяч рублей и около 1 миллиона 390 тысяч рублей. Взамен мужчина действовал в интересах этих организаций, пользуясь своим служебным положением. Взятки сотрудник предприятия получал частями на свои банковские карты, деньгами распорядился по своему распоряжению.

Как сообщила пресс-служба регионального МВД, сейчас мужчина находится под домашним арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.