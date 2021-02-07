Пенсионер из Никольска заплатил экстрасенсу более 750 тысяч рублей

Житель Никольска 1955 года рождения обратился в полицию. Мужчина рассказал, что в январе по телевизору увидел передачу про экстрасенса и записал его номер телефона, поскольку давно хотел вылечить свою больную спину, но не доверял врачам. На звонок ответила секретарь, которая попросила оставить свои данные, чтобы специалист смог связаться с ним.

Вскоре целитель связался с пенсионером и сообщил, что будет его лечить по телефону и озвучил цены на услуги. Стоимость сеанса варьировалась от 50 до 100 тысяч рублей, а созваниваться с экстрасенсом нужно было раз в 2-3 дня.

Деньги у мужчины были – не так давно он продал квартиру в Самаре. О лечении пенсионер никому не сказал и перечислил целителю 752 тысячи рублей за девять дней. Подозрения у пострадавшего возникли лишь, когда экстрасенс заявил о повышении стоимости его лечения, несмотря на отсутствие эффектов от предыдущих сеансов. Прежде, чем отправить очередную сумму, мужчина пришел посоветоваться с полицией. Правоохранители подтвердили, что мужчина стал жертвой мошенников.

О подобных способах обмана гражданин был осведомлен. По факту проводится проверка.