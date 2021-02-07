Пензенские спортсмены завоевали девять медалей на чемпионате ПФО по спортивной гимнастике

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Вчера завершился чемпионат Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике, участие в котором принимали почти 100 спортсменов из 11 регионов. По итогам состязаний пензенские гимнасты завоевали девять медалей.

Олег Ступкин и Иван Елькин взяли «золото» в упражнении на кольцах и опорном прыжке. Также Олег Ступкин стал вторым в вольных упражнениях. «Серебро» у Ильдара Юскаева и Григория Клементьева – в упражнении на коне и упражнении на кольцах соответственно. Третье место – Алексея Лунева в опорном прыжке, Валентина Бесхмельницына в упражнении на брусьях, Сергея Гоглова в упражнении на перекладине и Елизаветы Володиной в упражнении на бревне.