Пензячка задержана за дебош в магазине

Около одиннадцати часов вечера экипаж Росгвардии получил сообщение о том, что в одном из пензенских сетевых магазинов неадекватно ведет себя покупательница, и сразу выдвинулся на место.

Сотрудники заведения рассказали, что зашедшая к ним 19-летняя гражданка была пьяна и с порога начала кричать и оскорблять окружающих, а после схватила с витрины бутылку алкоголя, ударила ей по стеклянной витрине холодильника. И холодильник, и бутылка разбились.

Девушку задержали и для дальнейших разбирательств передали в руки полиции.