В пензенском парламенте обсудили законопроект о молодежной политике

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин отметил растущую роль молодежи в жизни региона.

- Но до недавнего времени в каждом регионе нашей страны действовали свои понятия и определения молодежной политики, - подчеркнул спикер. – Необходимо создать базовый документ для направления в Госдуму. Поэтому мы и проводим слушания. Мы должны подготовить к внесению в Законодательное Собрание качественный взвешенный законопроект.

Его представил председатель Молодежного парламента Андрей Сушков. В законопроекте учтены предложения, которые озвучили представители всех молодежных объединений, действующих на территории региона. В ходе слушаний было предложено более 30 поправок.