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В понедельник в Пензе начнет работу фотовыставка «Из России с любовью!»

Ознакомиться с работами финалистов и победителей крупнейшего международного конкурса «Самая красивая страна» можно будет в областной картинной галерее им. К. А. Савицкого
Анна ЧЕРНАЯ
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Конкурс проводится с 2015 года. Главное условие – фотографии, которые присылаются на него, должны быть обязательно сделаны на территории нашей страны. Работы оцениваются как и в традиционных номинациях -«Пейзаж», «Дикие животные», «Эти забавные животные», «Многоликая Россия», «Россия с высоты птичьего полета», «Снято на смартфон», так и в новых, которые появляются каждый год.

За шесть лет существования конкурса на него прислали свыше 500 тысяч фотографий. Лучшие из них за 2018-2020 года смогут увидеть пензенцы. Выставка откроется 8 февраля в областной картинной галерее.

Культура