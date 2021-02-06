В понедельник в Пензе начнет работу фотовыставка «Из России с любовью!»

Конкурс проводится с 2015 года. Главное условие – фотографии, которые присылаются на него, должны быть обязательно сделаны на территории нашей страны. Работы оцениваются как и в традиционных номинациях -«Пейзаж», «Дикие животные», «Эти забавные животные», «Многоликая Россия», «Россия с высоты птичьего полета», «Снято на смартфон», так и в новых, которые появляются каждый год.

За шесть лет существования конкурса на него прислали свыше 500 тысяч фотографий. Лучшие из них за 2018-2020 года смогут увидеть пензенцы. Выставка откроется 8 февраля в областной картинной галерее.