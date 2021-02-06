Иван Белозерцев: «Для нас важно отправлять товары на экспорт»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Напомним, что эта компания уже наладила поставки растительного масла, производимого в нашем регионе, в Китайскую Народную Республику. Губернатор Иван Белозерцев отметил, что Пензенская область намерена расширять перечень и объемы продукции, которая отправляется за рубеж.

- Для нас важно отправлять товары на экспорт. – подчеркнул глава региона. - КРН – один из наших приоритетных партнеров. Мы заинтересованы в наращивании объема экспортных поставок товаров как продовольственной, так и непродовольственной группы и надеемся на дальнейшее сотрудничество с «Русгрейн» в данной сфере.

Стороны обсудили дальнейшие шаги совместной работы.