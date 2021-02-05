Роспотребнадзор назвал условия отмены масочного режима в Пензенской области

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Жительница Пензенской области задала губернатору Ивану Белозерцеву вопрос, когда стоит ждать отмены масочного режима. Разговор об этом зашел в комментариях под одним из постов главы региона в его Instagram. Иван Александрович прогнозов давать не стал, но выразил надежду, что это произойдет совсем скоро.

В свою очередь, представители областного управления Роспотребнадзора назвали два условия, при которых можно будет отменить обязательное ношение масок: это вакцинация не менее 60% населения региона и регистрация низкого уровня заболеваемости коронавирусом.