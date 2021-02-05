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Происшествия

Мужчина, расстрелявший в Мордовии «УАЗ» с людьми внутри, заключен под стражу

Расследование уголовного дела продолжается
Анна ЧЕРНАЯ
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Житель поселка Зубова Поляна, выстреливший из охотничьего ружья по автомобилю, внутри которого находились люди, был заключен под стражу по ходатайству следствия.

Напоминаем, что инцидент произошел днем 3 февраля. По словам обвиняемого, незадолго до этого двое мужчин, 26 и 34 лет, после словесной перепалки пришли к нему домой, где начали угрожать ему и его дочери, а также избивать их. Стерпеть такое подозреваемый не смог, дождался ухода незваных гостей, схватил ружье и выстрелил в их автомобиль. В результате 26-летний мужчина погиб на месте, а его товарищ сейчас находится в реанимации.

Как отмечает пресс-служба СУ СК по РМ, сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.

Криминал