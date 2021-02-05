Мужчина, расстрелявший в Мордовии «УАЗ» с людьми внутри, заключен под стражу

Житель поселка Зубова Поляна, выстреливший из охотничьего ружья по автомобилю, внутри которого находились люди, был заключен под стражу по ходатайству следствия.

Напоминаем, что инцидент произошел днем 3 февраля. По словам обвиняемого, незадолго до этого двое мужчин, 26 и 34 лет, после словесной перепалки пришли к нему домой, где начали угрожать ему и его дочери, а также избивать их. Стерпеть такое подозреваемый не смог, дождался ухода незваных гостей, схватил ружье и выстрелил в их автомобиль. В результате 26-летний мужчина погиб на месте, а его товарищ сейчас находится в реанимации.

Как отмечает пресс-служба СУ СК по РМ, сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.