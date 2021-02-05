Валерий Лидин: «Наша область прошла славный путь»

Встреча началась с показа фильма об истории и достижениях области. Ролик был снят специально к памятной дате. После этого к присутствующим обратился председатель Законодательного Собрания, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин:

- За минувшие десятилетия наша область прошла славный путь и сейчас является одним из наиболее динамично развивающихся регионов нашей страны.

Своими воспоминаниями о том, как происходило становление Пензенской области, поделились заслуженные жители региона – строители, аграрии, депутаты. После этого отличившихся пензенцев наградили Почетными знаками, грамотами и благодарностями.