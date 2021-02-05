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Сотрудники ДПС Мордовии помогли водителю, застрявшему в снегу на обочине

Мужчина вылетел с дороги, не справившись с управлением
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба МЧС по РМ

ФОТО: Пресс-служба МЧС по РМ

Сотрудники ОГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский», двигаясь по автодороге Инсар – Кадошкино, заметили застрявший на обочине «ВАЗ-21124» и остановились, чтоб удостовериться, что с водителем и двумя пассажирами все хорошо. Мужчина, бывший за рулем транспортного средства, пояснил, что не справился с управлением и вылетел с дороги.

Инспекторы решили вытянуть автомобиль на дорогу. На помощь пришел водитель проезжающего мимо большегруза. После этого владелец легковушки поблагодарил их за неравнодушие и смог продолжить путь.

ДТП