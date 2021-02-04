Пензенская область занимает четвертое место в стране по числу записавшихся на вакцинацию

Для этого нужно найти в верхней части сайта баннер «Сделай прививку от Covid-19» и кликнуть по нему, а после авторизоваться или зарегистрироваться и выбрать удобный пункт. Можно записать на прививку не только себя, но и своих пожилых родственников.

- Эта опция нужна, если мы хотим записать пожилых людей, которые сами не умеют пользоваться интернетом. Затем появится список доступных врачей, - отметил Алексей Костин.

На сегодня Пензенская область занимает четвертое место в стране по количеству граждан, записавшихся на вакцинацию от коронавируса (в процентом отношении к числу проживающих).