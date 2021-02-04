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Коронавирус Covid-19

Пензенская область занимает четвертое место в стране по числу записавшихся на вакцинацию

О том, как можно это сделать через портал Госулуг, рассказал подробнее начальник управления цифрового развития, информационных технологий и связи региона Алексей Костин
Анна ЧЕРНАЯ
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Для этого нужно найти в верхней части сайта баннер «Сделай прививку от Covid-19» и кликнуть по нему, а после авторизоваться или зарегистрироваться и выбрать удобный пункт. Можно записать на прививку не только себя, но и своих пожилых родственников.

- Эта опция нужна, если мы хотим записать пожилых людей, которые сами не умеют пользоваться интернетом. Затем появится список доступных врачей, - отметил Алексей Костин.

На сегодня Пензенская область занимает четвертое место в стране по количеству граждан, записавшихся на вакцинацию от коронавируса (в процентом отношении к числу проживающих).