Прокуратура Пензенской области заставляет уважать статистику, как науку

Как известно, статистика знает все. Сотрудники органов прокуратуры Пензенской области могли бы добавить: важно не просто владеть цифрами уголовно-правовой статистики, но и быть уверенными в их достоверности и корректности трактовки.

Проанализировав статистический учет заявлений и сообщений о преступлениях, их раскрываемости, состояния преступности, результатов следственной работы и дознания в 2020 году, прокуроры выявили 19 263 нарушения, что на 12,1 % меньше, чем в 2019 году, отмечает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Нарушения допущены при отражении сведений о месте, способе, мотивах совершения преступления, совершивших его ранее судимыми, а также лицами в состоянии алкогольного опьянения.

Есть искажения сведений о лицах, совершивших преступления, их социальном, должностном положении, образовании, возрасте и прочем.

Итоги такой большой исследовательской работы впечатляют. По результатам рассмотрения принятых 564 мер реагирования, к дисциплинарной ответственности было привлечено 752 должностных лица, из которых 103 руководителя.