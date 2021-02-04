«СтанкоМашСтрой» посетила съемочная группа телеканала Совета Федерации «Вместе РФ»

Данная программа рассказывает развитии производственной и инновационной сфер регионов. Очередная передача будет посвящена Пензенской области и ее ведущим промышленным предприятиям, среди которых компания «СтанкоМашСтрой».

Подробнее о предприятии гостям рассказал заместитель генерального директора по производству Сергей Митясов. Он познакомил журналистов с технологическими процессами изготовления металлообрабатывающих станков и центров, а также поведал о модернизации производства и внедрении новейших инновационных технологий.