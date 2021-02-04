В Пензе мужчина заплатил 81 тысячу за интимные услуги. Не оказанные

Фото: Владимир Веленгурин

В сети Интернет житель Пензы 1977 года рождения нашел объявление об оказании интимных услуг. И оно ему понравилось. На звонок ответила девушка, которая согласилась выполнить заказ. Дальше пошли условия: предварительно оплатить услугу, потом страховку, потом…

В итоге под различными предлогами с помощью мобильного приложения мужчина перечислил 81 тысячу рублей. Когда условия закончились, незнакомка перестала выходить на связь.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.