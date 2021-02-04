Высокоскоростной доступ в Интернет - во все уголки Пензенской области

Пресс-служба правительства Пензенской области

Волоконно-оптическую связь до сотен фельдшерско-акушерских пунктов, образовательных учреждений, органов власти, силовых структур и других социально значимых объектов прокладывает ПАО «Ростелеком» - партнер государства в Пензенской области в реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» – составляющей части национальной программы «Цифровая экономика».

На встрече Ивана Белозерцева с исполняющим обязанности директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василием Русаковым в среду, 3 февраля 2021 года, обсудили вопросы по доступности связи в отдаленных населенных пунктах, где тоже должен быть высокоскоростной доступ в Интернет, качественные телефонная связь, телевидение.

«Будем сообща трудиться над их решением, - подчеркнул губернатор. - Нужно продолжать работу по устранению цифрового неравенства в регионе».

Василий Русаков рассказал о планах компании по реализации в области образовательных программ. В одной из школ Пензы запускается пилотный проект по профессиональной ориентации старшеклассников.

«Эту деятельность можно только приветствовать. Уверен, что детям проект будет интересен», - резюмировал Иван Белозерцев.