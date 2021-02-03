МФЦ Мордовии могут перевести на прежний режим работы

Как отметил врио главы Мордовии Артем Здунов, темпы заболеваемости в регионе замедлились, однако динамика очень сдержанная.

- Сейчас первоочередная задача – организовать прививочную кампанию в соответствии с установленными требованиями, - отметил он. – Прогнозы специалистов насчет дальнейшего развития ситуации пока осторожные, поэтому все меры предосторожности необходимо соблюдать и далее.

Как отметила вице-премьер Галина Лотванова, Мордовия занимает второе место в стране по темпам вакцинации. К прививочной кампании активно подключились в районах республики. К жителям отдаленных населенных пунктов, желающим сделать прививку, приезжает передвижной ФАП.

Также на заседании было рассмотрено предложение Минэкономики Мордовии перевести МФЦ на прежний режим работы. Однако полностью отказываться от предварительной записи, по мнению руководителя республики, все же не стоит.

- Для многих очень удобно прийти к назначенному времени, - сказал Артем Алексеевич. - Но и возможность получить услугу в порядке живой очереди у людей быть должна.