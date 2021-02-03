ОАО «Маяк» посетил руководитель лесопромышленного холдинга «Югра-Плит» Юрий Караев

Гости региона обсудили с руководителем холдинга «Маяк» Владимиром Вдониным вопросы дальнейшего сотрудничества.

Напомним вам, что «Шаттдекор» является мировым лидером по производству декоративной бумаги и пленок для мебельной промышленности. А его российский филиал, находящийся в Московской области, - основной потребитель бумаги-основы для мебели, которую производит ООО «Маяк-Техноцелл».

Лесопромышленный холдинг «Югра-Плит» входит в 20-ку крупнейших предприятий Уральского округа. Он производит ламинированную древесно-стружечную плиту и широкий ассортимент изделий из древесины.