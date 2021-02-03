В Пензе прокуратура попросила сбить с крыш сосульки

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Это произошло после проверки прокуратурой Ленинского района соблюдения управляющими организациями требований законодательства в сфере ЖКХ, по сути, обеспечивающих безопасные условия проживания граждан.

Как выяснилось, у многоквартирных домов на проспекте Победы, на улицах Ворошилова, Коммунистической, Карпинского, Суворова, Вяземского, Островского, Володарского, Бекешской, Славы, Пушкина и 8-го Марта кровля своевременно не была очищена от снега и льда.

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, руководителям восьми управляющих организаций были внесены представления об устранении нарушений закона. Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены.