Пензенцев приглашают проверить родинки

4 и 5 февраля жители Пензы и области приглашаются в центр общественного здоровья и медицинской профилактики по адресу: проспект Строителей, 2. В эти дни все желающие смогут проверить свои родинки с помощью дерматоскопии, а также получить комплексное обследование здоровья.

Врач-дерматолог оценит состояние ваших родинок и даст рекомендации по дальнейшей тактике наблюдения или лечения.

Записаться на прием можно по телефону 8412-45-45-43, а также через сайт «Пенза-доктор», выбрав во вкладке «Медицинские организации» ГБУЗ «Пензенский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики».