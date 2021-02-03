В Мордовии в драке мужчина получил не менее 20 ранений ножом

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Это ссора в селе Теньгушеве в ночь на 9 сентября 2020 года переросла в драку. В ней сошлись почти ровесники - силы, похоже, были равны. Только в руках у 29-летнего жителя Нижегородской области оказался нож. Несмотря на это, его соперник, 28-летний местный житель, не вышел из драки.

Все закончилось после того, как он получил не менее 20 ножевых ранений. Утром тело убитого обнаружил его отец. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.

Собранные Темниковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора - 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.