В Пензе почтили память героев Сталинградской битвы

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Участниками мероприятия стали губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин, представители общественных организаций, ветеранского актива, молодежных движений.

В память о погибших в битве красноармейцах и их подвиге была объявлена Минута молчания, после которой состоялась церемония возложения венков и цветов.

СПРАВКА «КП»

Сталинградская битва длилась почти семь месяцев. С обеих сторон было задействовано свыше двух миллионов человек, две тысячи танков, 26 тысяч орудий и более двух тысяч самолетов, превративших некогда цветущий город в руины. В попытках освободить город свои жизни отдали почти 500 тысяч солдат и офицеров Красной Армии, более 7 тысяч из них - пензенцы.