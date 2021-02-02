Поддержка медицинских учреждений Мордовии в борьбе с пандемией

Пресс-служба Главы Республики Мордовия

На состоявшемся 29 января 2021 года заседании Правления Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Республики Мордовия» обсудили предварительные итоги работы за 2020 год. В частности был рассмотрен отчет о работе Комиссии по благотворительности, представленный первым заместителем председателя РОР «СПП РМ» Юрием Левашкиным.

Из поступивших за 2020 год на благотворительный счет РОР «СПП РМ» пожертвований от предприятий и предпринимателей Мордовии на сумму 17 553 500 рублей большая часть средств была направлена на борьбу с развернувшейся пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Это и пропаганда профилактических мер по предупреждению распространения опасного заболевания, необходимости строгого соблюдения режима самоизоляции. Создавались и распространялись листовки и видеоматериалы.

Кроме того, благотворительная финансовая помощь была оказана медицинским учреждениям и общественным организациям республики. Приобреталось медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты и дезинфекции, была развернута большая разъяснительная работа о необходимости вакцинации от гриппа и коронавируса. Правление приняло единогласное решение о продолжении работы Комиссии и в 2021 году.

Во исполнение поручения врио Главы Мордовии А.А. Здунова Координационному совету бизнес-сообществ республики, председатель РОР «СПП РМ» Виктор Бирюков вынес на обсуждение важный вопрос об участии предпринимателей в разработке стратегии развития Республики Мордовия.

В ходе заседания члены Правления утвердили кандидатуру Алексея Захарова в должности исполнительного директора РОР «СПП РМ». Также он назначен руководителем Комиссии молодых предпринимателей.

Заседание прошло в комбинированном формате: при личном присутствии членов Правления с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и в режиме видеоконференции.