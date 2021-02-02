Олег Кочетков: «Производственники заинтересованы в тесном взаимодействии с наукой»

2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. В рамках проекта «Локомотивы роста» планируется скооперировать науку, инновации и образования. Как отметил Денис Кравченко, деятельность по совершенствованию правового поля, необходимого для создания условий для разработок и ускоренного внедрения инноваций, будет продолжаться и далее.

- Производственники заинтересованы в тесном взаимодействии с научным сообществом, - отметил Олег Кочетков. - Кроме того, дополнительные механизмы поддержки отечественного бизнеса могут стать дополнительным импульсом для развития экономики регионов и страны в целом.