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Олег Кочетков: «Производственники заинтересованы в тесном взаимодействии с наукой»

Генеральный директор компании «СтанкоМашСтрой» и заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко обсудили реализацию проекта «Локомотивы роста»
Анна ЧЕРНАЯ
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2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. В рамках проекта «Локомотивы роста» планируется скооперировать науку, инновации и образования. Как отметил Денис Кравченко, деятельность по совершенствованию правового поля, необходимого для создания условий для разработок и ускоренного внедрения инноваций, будет продолжаться и далее.

- Производственники заинтересованы в тесном взаимодействии с научным сообществом, - отметил Олег Кочетков. - Кроме того, дополнительные механизмы поддержки отечественного бизнеса могут стать дополнительным импульсом для развития экономики регионов и страны в целом.