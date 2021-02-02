В 2020 году в Мордовии построили четыре новых ФАПа

Напоминаем вам, что он является частью национального проекта «Здравоохранение».

За год в трех районах республики: Ельниковском, Старошайговском и Кадошкинском – построили четыре новых фельдшерско-акушерских пунктов. Еще 70 ФАПов и одна амбулатория были заменены.

На средства, выделенные на реализацию проекта, были закуплены 33 мобильных комплекса, 17 передвижных ФАПа, три передвижных флюорграфа, девять передвижных маммографических установок и 4 передвижных стоматологических кабинета.

Помимо этого, в регионе разработана региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года. Спецсамолеты уже совершили 57 вылетов (были эвакуированы 56 пациентов).