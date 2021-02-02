В Пензе из дома похитили золото на 50 тысяч рублей

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Произошло это приблизительно с 08:50 до 11:20 16 ноября 2020 года.

Как считают сотрудники уголовного розыска отдела полиции №5 УМВД России по г. Пензе, к совершению преступления причастны:

мужчина славянской внешности, на вид 30-35 лет, худощавого телосложения, рост 180-185 см, одет в черную вязаную шапку, утепленную куртку с капюшоном голубого цвета с темными вставками на рукавах и плечах, вязаные перчатки темного цвета, джинсы темно-зеленого цвета, синие кроссовки с белой подошвой;

мужчина, на вид 30-40 лет, плотного телосложения, рост 170-175 см, одет во все черное: вязаную шапку, утепленную куртку с капюшоном, спортивные штаны, кроссовки.

Полицейские обращаются за содействием в розыске лиц, подозреваемых в совершении кражи.

Если у вас есть информация о месте нахождении данных мужчин, просьба сообщить ее по телефонам: 8-8412-599-702, 89992615799.