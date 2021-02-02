Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Выставка открылась в музее имени Ульянова к 82-ой годовщине со дня образования Пензенской области.

Десятилетия работы фотомастера хранят память о самых важных событиях нашего региона и его жителях. Главные герои: фронтовики и представители власти, простые рабочие и звезды советского кинематографа, местные ребятишки.

Владимир Елшанский родом из города, который ласково называет «Ленинградушкой». Второй родиной стала Пензенская область - здесь фотохудожник начал творить.

«Сперва приходится общаться, немного заглянуть в душу. Снимал Миронова в театре. Минут 15-20 я его раскачивал, а потом он уже подключился и начал воображать», - рассказал автор фотовыставки Владимир Елшанский.

Редко, но очень точно Владимира называют фотолетописцем Пензенской области. В этом году он отмечает 82-летие.

Выставка (0+) будет работать в музее имени Ульянова до конца февраля.