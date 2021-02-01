Смена начальника управления образования Пензы

Фото: пресс-служба администрации Пензы

На рабочем совещании с руководителями школ и детских садов города в понедельник, 1 февраля 2021 года, глава администрации Пензы Андрей Лузгин выразил благодарность Юрию Голодяеву и представил нового руководителя - Лилию Чащину, ранее занимавшую должность первого заместителя министра образования Пензенской области.

Юрий Голодяев поблагодарил всех присутствующих за совместную работу.

Директор классической гимназии №1 Этери Тер-Аракелян зачитала пожелания, которое коллеги подготовили в форме эссе. Затем руководители школ вручили символические подарки, а зал проводил Юрия Голодяева продолжительными аплодисментами.