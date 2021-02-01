В Пензенскую область поступили еще 10 тысяч доз вакцины от коронавируса

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Ход массовой вакцинации населения обсудили в понедельник в правительстве региона.

- Многие жители сомневаются, а стоит ли делать прививку, - отметил губернатор Иван Белозерцев. - Не просто стоит, а необходимо – особенно тем, кому за 60. Эта категория граждан наиболее уязвимы перед коронавирусом. Если есть сомнения, всегда можно предварительно проконсультироваться с врачом.

Как сообщил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин, в понедельник поступила еще одна партия вакцины. На сегодня в регионе сделать прививку можно на 36 площадках. До конца февраля количество пунктов вакцинации планируют увеличить до 60.

С 20 января открыта запись на портале Госуслуг, которая позволяет жителям выбрать любую из функционирующих площадок, независимо от места регистрации. Использование портала при записи на вакцинацию является требованием Правительства Российской Федерации. В связи с этим Иван Белозерцев поручил оказывать содействие в регистрации на сервисе представителям старшего поколения.

Также в регионе будет организована работа «телефона доверия», по которому жители смогут получить подробную информацию о проведении масштабной вакцинации.

- Каждый человек должен иметь право и возможность задать вопрос и получить на него исчерпывающий ответ, - отметил губернатор Пензенской области.