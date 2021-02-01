Петр Тултаев: «Труд никого не испортил»

Тему обсудили сегодня в ходе еженедельной планерки в администрации городского округа. Как отметила директор департамента по социальной политике администрации городского округа Саранск Жанна Пичугина, территории образовательных учреждений убираются своевременно и все возникающие проблемы решаются сразу на месте.

Мэр Саранска Петр Тултаев поинтересовался, привлекают ли школьников к уборке снега, и получил ответ, что это нельзя делать без разрешения родителей.

- Речь идет не об эксплуатации, речь о физкультуре, для пользы тела, для развития мышц, - возразил Петр Тултаев. Его позицию поддержали многие участники совещания. - Труд никого не испортил. Мы сами в школьные годы часто убирали снег, листья, мусор на школьном участке. И ничего зазорного в этом не было.

Мэр поручил узнать мнение родителей относительно того, как они относятся к привлечению старшеклассников к труду в учебное время.