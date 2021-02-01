Пензенская область примет Всероссийские сельские спортивные игры

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Планируется, что ХIII Всероссийские летние сельские спортивные игры состоятся в июле. Губернатор Иван Белозерцев поручил проработать сразу несколько вариантов сценария – на случай, если пандемия коронавируса внесет свои коррективы.

- Наша задача – провести Игры на достойном уровне, - отметил глава региона. – Опыт организации спортивного мероприятия такого уровня у нас есть.

Губернатор акцентировал внимание участников совещания на необходимости тщательной проработки всех возникающих организационных вопросов. Сейчас уже нужно решить вопросы с аттестацией гостиничных номеров для приема участников турнира, с сертифицированным транспортом для них, с подготовкой спортивных объектов.