В Иркутской области восьмилетний мальчик ушел в школу и не вернулся

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Из дома по улице Гагарина в поселке Уховский Куйтунского района Иркутской области 8-летний Владимир Рыбалко ушел в школу утром 12 сентября 2020 года и до сих пор не вернулся.

По факту безвестного исчезновения малолетнего Тулунским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Иркутской области расследуется уголовное дело.

Приметы: на вид около 7-8 лет, рост 120 см, худощавого телосложения, лицо овальное, смуглое, брови дугообразные, глаза голубые, нос средний прямой, волосы темно-русые, голос глухой.

Особые приметы: имеется шрам в области переносицы от ожога размерами 1х1 см, родимое пятно на задней поверхности левого бедра размерами 4х8 см.

Был одет: красная куртка, серая кофта с элементами черной рубашки, темно-синие брюки, темно-серые кроссовки с красными вставками, серая шапка. При себе имел школьный рюкзак синего цвета с рисунком автомобиля.