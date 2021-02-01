Как в Пензенской области мужик медведя обижал

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Вместе со специалистами Росприроднадзора и Россельхознадзора, ветеринара прокуратура Сердобского района провела проверку исполнения законодательства о животном мире.

Как выяснилось, перебравшийся на жительство в Сердобский район 39-летний житель Краснодарского края, содержит животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения - бурого медведя и тигрового питона, а также краснокнижного белоголового сипа.

Документов, подтверждающих право владения и содержания этих животных, мужчина не представил.

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, в связи с тем, что в действиях гражданина усматриваются составы административных правонарушений, материалы проверки для привлечения к ответственности и изъятия указанных животных направлены в Межрегиональное управление Росприроднадзора.

Сотрудники управления подтвердили нашему корреспонденту, что материалы проверки в настоящее время изучаются. После консультаций будет принято решение об изъятии животных или передаче их на ответственное хранение.

В любом случае, это не произойдет мгновенно, поскольку удав может находиться только в теплом помещении. А медведь просто спит.