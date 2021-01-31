ВТБ: российские театры после смягчения ограничений увеличили выручку в 1,5 раза

Смягчение «коронавирусных» ограничений в Москве позволило быстро нарастить выручку столичным театрам, музеям и кинозалам. В первые же три дня после увеличения допустимой заполняемости зрительных залов с 25% до 50% выручка московских театров выросла на 59%, кинотеатров – на 25%, свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Выручка российских театров, по данным банка, по итогам 22-24 января выросла к предыдущей неделе на 48%, кинотеатров – на 20%, музеев – на 73%.

Только за первые три дня после смягчения ограничений оборот театров Москвы, по данным эквайринга ВТБ, достиг почти 79 млн рублей – это на 59% больше, чем за пятницу-воскресенье предыдущей недели. Между тем, по сравнению с сопоставимыми датами предыдущего года выручка столичных театров оказалась меньше на 19%.

Кинотеатры Москвы в первые дни после снятия ограничений заработали 15 млн рублей – на 25% больше, чем неделей ранее, и на 35% больше, чем год назад – традиционный посленовогодний спад популярности кинозалов в этом году сменился ростом интереса к кино по мере улучшения эпидемиологической ситуации в столице.

Самым заметным «бенефициаром» смягчения ограничений стали московские музеи, которые были фактически закрыты для посетителей с середины ноября. За первые три дня работы после открытия они заработали 1,3 млн рублей – это в 160 раз больше, чем за пятницу-воскресенье предыдущей недели. Однако эти показатели оказались на 78% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Рост выручки 22-24 января показали и петербургские театры, ограничения по заполняемости которых были смягчены с 16 января - тогда им разрешили продавать билеты на половину кресел в зале. В итоге за последние 3 дня прошлой недели театры Северной столицы заработали свыше 18,5 млн рублей – на 26% больше, чем неделей ранее, но на 41% меньше, чем за сопоставимый период прошлого года. Правила работы петербургских музеев и кинотеатров, открытых после каникул, с тех пор не менялись, но статистика ВТБ показывает продолжающийся рост спроса на их услуги – 43% и на 60% по сравнению с предыдущей неделей соответственно.

«Сразу после увеличения разрешенной заполняемости театральных залов в Москве выручка столичных театров заметно увеличилась – москвичи за время ограничений соскучились по культурной жизни. Жители и гости города продемонстрировали свою приверженность классическому искусству: выручка кинотеатров после смягчения правил увеличилась менее значительно. Петербургские театры, в которых ограничения по численности зрителей были смягчены неделей ранее, также значительно нарастили выручку лишь в прошлые выходные. Рассчитываем, что на допандемийные обороты учреждения культуры будут выходить по мере дальнейшего снятия ограничений и нормализации эпидемиологической ситуации», - комментирует Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ.