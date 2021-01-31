Работы школьников из Пензенской области вошли в число лучших на конкурсе «Операция «Новогодняя игрушка»

Всего в цифровую экспозицию вошли почти 500 новогодних игрушек из 60 регионов. В их числе – работы Вани, Натальи и Андрея Кнестяпиных из Нижнего Ломова, а также Анастасии Николашиной и Дарьи Скобельчихиной из Тамалы. Посмотреть эти и другие игрушки можно на сайте Музея Победы.

- Приятно, что в конкурсе участвовали семьи, детские сады, школы, колледжи, учителя, воспитатели, студенты, мамы, папы, бабушки и дедушки и, конечно, дети, - отметила заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко.

Участники конкурса сделали из различных материалов елочные игрушки, посвященные 75-летию Победы или похожие на те, что изготавливались в военные годы. Среди поделок - новогодние персонажи, герои войны, боевая техника. Всего на конкурс пришло более 1500 работ. Жюри отобрали 77 из них, распределив по семи номинациям.