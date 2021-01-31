В Пензенской области мошенники развели женщину на 1 млн 602 тысячи

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Представившись сотрудником службы безопасности банка, он сообщил, что мошенники оформили на женщину кредит, и к этому причастен сотрудник финансового учреждения. После чего передал трубку девушке, якобы менеджеру банка, которая поинтересовалась, оставит ли женщина заявку на кредит? Женщина ответила, что кредит ей не нужен.

Завязав доверительный разговор, лжефинансисты уже сделали половину своего черного дела. И последовавшая от них просьба сообщить номер банковской карты и код из смс-сообщения, была выполнена.

Но главный сюрприз ее ждал впереди. Зайдя в личный кабинет, она увидела, что на ее счету находятся 1 млн. 596 тысяч рублей. Женщина решила, что кредит все-таки оформили. Якобы сотрудница банка пояснила, что для отмены операции необходимо снять деньги в ближайшем отделении, и через терминал внести денежные средства. После этого кредит будет считаться погашенным.

Завершал схему психологической обработки лжеследователь, мол, от банка ему поступила заявка о совершении мошеннических действий в отношении женщины. И сомнения были отброшены, она сняла с карты 720 тысяч рублей и перевела их на 3 номера банковских карт.

На следующий день трюк повторился. Доверчивая женщина, сняв еще 882 тысячи рублей со своей карты, внесла их на 4 номера банковских карт. Общая сумма ущерба составила 1 миллион 602 тысячи рублей.

Сотрудники ОМВД по Пензенскому району принимают меры к установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.