ВТБ получил ИТ-премию Global CIO «Проект года» в четырех номинациях

Активная трансформация ВТБ на цифровой основе отмечена экспертами и участниками рынка: сразу четыре проекта ВТБ стали победителями премии Global CIO «Проект года». Награду получили проект ВТБ по роботизации, проект «Система управления данными», RWA-калькулятор и проект по миграции системы подготовки отчетности банка ВТБ с Oracle SuperCluster на российское решение Arenadata DB.

«В 2020 году ВТБ в рамках реализации трансформации на цифровой основе не просто перестроил технологическую платформу и перешел на новую ИТ-архитектуру, но и внедрил сотни новых инновационных решений, в четыре раза ускорил ввод технологических продуктов для клиентов. Эти изменения уже принесли результаты: наши цифровые сервисы становятся все более популярными, в частности, количество пользователей ВТБ Онлайн выросло почти на 30%. Мы рады, что нашу трансформацию на цифровой основе видят и отмечают профессионалы, лидеры цифровой трансформации: победа наших проектов сразу в трех номинациях премии Global CIO «Проект года» - знаковое событие для ВТБ», - заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

- ВТБ в рамках реализации трансформации на цифровой основе активно внедряет в бизнес процессы роботов. Среди основных цифровых помощников «умный» робот для круглосуточного рассмотрения обращений клиентов по банкоматам, роботы, позволившие справиться с пиковой нагрузкой и «поддержать» бизнес-критичные процессы в контексте пандемии covid-19, и комплексное решение для работы блока рисков

- ВТБ одним из первых в отрасли внедрил комплексное решение — «Систему Управления Данными». Цель проекта: создание универсальной и эффективной платформы для навигации по данным банка и контроля их качества, обеспечения достоверности, непротиворечивости и актуальности данных. Все это позволяет банку значительно повысить качество и скорость разработки и вывода в эксплуатацию аналитических решений и принятия управленческих решений.

- RWA-калькулятор - ИТ решение, которое позволило банку ВТБ первому перейти в начале 2020 года на финализированный подход (Базель 3,5) для главных регуляторных показателей банка – нормативов достаточности капитала (Н1.1, Н1.2, Н1.0). Переход на новый порядок расчета нормативов достаточности капитала привел к экономии величины активов, взвешенных с учетом риска (RWA), что обеспечило дополнительную возможность для кредитования реального сектора экономики. Данное решение – технологический фундамент для перехода на расчет величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов (ПВР).

§ Миграция системы подготовки отчетности банка ВТБ с OracleSuperCluster на российское решение Arenadata DB была необходима для соответствия требованиям регулятора в части построения отчетности и минимизации глобальных санкционных и валютных рисков. Реализация проекта, в том числе обеспечила повышение качества и доступности данных вдвое, снижение общей стоимости владения платформой, максимальную скорость предоставления критически важных для банка данных.