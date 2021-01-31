Олег Кочетков встретился с федеральным координатором проекта «Локомотивы роста» Денисом Кравченко

Встреча состоялась 29 января. Денис Кравченко поблагодарил Олега Кочеткова за вклад в реализацию проекта «Локомотивы роста» на территории Пензенской области, после чего стороны обсудили дальнейшую работу в данном направлении.

Олег Кочетков отметил, что в период пандемии потребовались максимальные усилия по формированию и запуску мер антикризисной поддержки предприятий, влияющих на экономику региона и страны в целом. Он также выразил уверенность, что проект «Локомотивы роста» будет и дальше успешно реализовываться на территории Пензенской области.