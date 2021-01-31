Фото: Дмитрий Смирнов

1 февраля, с 9 утра, планируется начать перевод работы водоподъемных скважин в п. Озерный на автоматический режим. Это позволит поддерживать давление в системе в соответствии с постоянно заданными параметрами.

На время отсутствия водоснабжения будет организован подвоз воды.

Справки по телефону: 24-34-48.

Подробнее о том, в каких домах будет отключено холодное водоснабжение, здесь.

Муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» приносит извинения горожанам за временные неудобства.