Фото: Дмитрий Смирнов
1 февраля, с 9 утра, планируется начать перевод работы водоподъемных скважин в п. Озерный на автоматический режим. Это позволит поддерживать давление в системе в соответствии с постоянно заданными параметрами.
На время отсутствия водоснабжения будет организован подвоз воды.
Справки по телефону: 24-34-48.
Подробнее о том, в каких домах будет отключено холодное водоснабжение, здесь.
Муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» приносит извинения горожанам за временные неудобства.