Пенза
Еще
Радио
Пенза
Еще
Радио
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Недвижимость

«Саранскгорводоканал» приносит извинения

Улучшение качества холодного водоснабжения в поселке Озерный стоит того, чтобы спокойно пережить его временное отключение 1 февраля 2021 года
Виктор ВИКТОРОВ
КомментироватьОставить комментарий
Фото: Дмитрий Смирнов

Фото: Дмитрий Смирнов

1 февраля, с 9 утра, планируется начать перевод работы водоподъемных скважин в п. Озерный на автоматический режим. Это позволит поддерживать давление в системе в соответствии с постоянно заданными параметрами.

На время отсутствия водоснабжения будет организован подвоз воды.

Справки по телефону: 24-34-48.

Подробнее о том, в каких домах будет отключено холодное водоснабжение, здесь.

Муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» приносит извинения горожанам за временные неудобства.

Новости ЖКХ