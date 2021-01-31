В Пензенской области по следу браконьеров пошли следователи

Фото: Светлана Маковеева

Нарушая установленные законодательством сроки охоты, 6 февраля 2020 года они преследовали на снегоходе и произвели отстрел 4 косуль - самца и трех самок.

Случайно оказались свидетели у этой браконьерской охоты. А дальше два тридцатилетних стрелка смогли частично прочувствовать, что испытывали в загоне косули. Браконьерами занялись профессиональные следователи.

Они установили, что двух из отстрелянных животных мужчины погрузили на снегоход, но затем по какой-то причине сбросили в сугроб и отправились домой. На одежде одного стрелка и снегоходе другого остались следы крови и шерсти животных. Экспертиза установила их принадлежность отстрелянным косулям. На месте преступления были найдены и 3 гильзы, стрелянные из представленного на экспертизу ружья одного из браконьеров.

Прокуратура Иссинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих 30-летних жителей районного центра, обвиняемых в незаконной охоте, с применением механического транспортного средства, группой лиц по предварительному сговору, причинившей особо крупный ущерб, отмечает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Вину в преступлении обвиняемые признали частично, ущерб в настоящее время возместили. Уголовное дело направлено в суд.