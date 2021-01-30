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В Пензе открылась выставка художника Аркадия Пластова

Ее презентовали 29 января 2021 года в Губернаторском доме министр культуры Пензенской области Татьяна Курдова и директор картинной галереи им. К.А. Савицкого Кирилл Застрожный
Источник:kp.ru
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Пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области

Пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области

Из собраний Ульяновского музея впервые на пензенской земле представлены 30 произведений народного художника СССР лауреата Ленинской и Государственных премий Аркадия Александровича Пластова.

Военные и послевоенные жанровые композиции, пейзажи средней полосы России, портреты односельчан художника, представителей интеллигенции Симбирска, города юности Пластова.

Выставка приурочена к 128-й годовщине со дня рождения А.А. Пластова и посвящена 125-летию основания Ульяновского областного художественного музея. Кирилл Застрожный поблагодарил ульяновских коллег за помощь в организации выставки

Первую обзорную экскурсию по открывшейся экспозиции провел заместитель директора Пензенской картинной галереи Дмитрий Бушмин.

Культура