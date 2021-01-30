В Мордовии после удара гостя ножом хозяин вывел его на улицу

Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

19 сентября 2020 года после распития спиртного хозяин дома стал выгонять пьяного гостя. В ходе словесной ссоры ударил его ножом в грудь и вывел на улицу. Там он потерял сознание. Мужчину доставили на «скорой» в больницу, где он скончался. По заключению судмедэкспертизы удар ножом пришелся в левое легкое и сердце.

В ходе следствия вину обвиняемый признал полностью. Собранные Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 42-летнему жителю поселка Явас - 9 лет 9 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.