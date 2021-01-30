От столкновения двух «ВАЗов» пострадал стоявший «Мерседес Бенц»

Фото: Артем Килькин

По информации пресс-службы УГИБДД МВД РФ по Пензенской области, в 19 часов 30 минут на 636 км. + 600 м. федеральной автомобильной дороги М5 «УРАЛ», женщина, 1976 года рождения, управляя автомобилем «RENAULT SANDERО», допустила наезд на пешехода. С полученными телесными повреждениями мужчина 1980 года рождения госпитализирован.

В 22 часа 30 минут на ул. Садовое кольцо Пензы произошло столкновение «ВАЗ-21072», под управлением водителя, юноши 2003 года рождения, и «ВАЗ-2115», под управлением водителя, мужчины 1995 года рождения. От удара автомобиль «ВАЗ-2115» столкнулся со стоявшим автомобилем «Мерседес Бенц».

В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-21072» с телесными повреждениями госпитализирован. Водитель автомобиля «ВАЗ-2115» осмотрен на месте бригадой скорой помощи, отпущен.

По данным фактам проводятся проверки.