Губернатор Пензенской области пообщался с будущими мамами

Пресс-служба правительства Пензенской области

В обновленной Колышлейской районной больнице Иван Белозерцев пообщался с будущими мамами. Отметил, что в поликлинике созданы хорошие условия. Рассказал о действующих в регионе мерах поддержки материнства и детства.

Как известно, капитальный ремонт женской консультации поликлиники ГБУЗ «Колышлейская районная больница» выполнен по поручению Ивана Белозерцева.

«Проведена полная отделка внутренних помещений, закуплено новое оборудование. Всё полностью соответствует стандарту оснащения по профилю «акушерство и гинекология»,- рассказал главный врач лечебного учреждения Вадим Аббакумов. - Доктора уже ведут приём пациенток».

Кроме того, в больнице оснастили современным медицинским оборудованием стоматологический кабинет.